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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели Kerbal Space Program 2 показали геймплей грядущей новинки
Это наконец-таки свершилось.
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Симулятор управляющего космической программой отдельно взятого вымышленного социума Kerbal Space Program 2 можно назвать многострадальным: неоднократные переносы релиза, очевидные проблемы и трудности, которые необходимо превозмогать — всё это не только отдалило релиз проекта до 23 февраля 2023 года, но и серьёзно ударило по репутации разрабатывающего сиквел коллектива. Данную реальность надо стараться активнее изменить, и вот, в рамках второго в этом году мероприятия PC Gaming Show авторы Kerbal Space Program 2 показали отрывки геймплея своего творения. Сам видеоролик продолжается больше четырёх минут, но и этого на данном этапе достаточно, чтобы сформировать некоторое представление о новинке.

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Kerbal Space Program 2 представляет собой продолжение широко известной в узких кругах игры про покорение космоса представителями разумной расы кербалов. Нам предстоит конструировать космические корабли, снаряжать экспедиции на ближние и дальние планеты и спутники, проводить исследования и, тем самым, развивать свою космическую программу.

Важно отметить, что перед нами именно симулятор космической программы, то есть, чтобы эффективно выполнять задачу, необходимо следить за положением планет и небесных тел в течение года: например, если целевая планета приближается к точке запуска, то имеет смысл осуществить его именно в этот период.

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В своё время Kerbal Space Program обрела немало фанатов, причём во многом за счёт своей высокой сложности и детальной проработки многочисленных аспектов межпланетных путешествий.

#kerbal space program 2
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Второй в этом году выпуск PC Gaming Show пройдёт уже в середине ноября
Симулятор Kerbal Space Program 2 выйдет только в следующем году
Авторы Kerbal Space Program 2 определились с датой запуска проекта в раннем доступе
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