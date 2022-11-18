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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики Pathfinder показали геймплей, скриншоты и коллекционное издание Warhammer 40,000: Rogue Trader — своей новой большой CRPG
Это первая CRPG по «Вархаммеру».
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Разработчики из российской студии Owlcat Games представили первый геймплейный трейлер своей большой научно-фантастической ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader. Почти сразу в магазине Steam появилась официальная страничка проекта, там же были размещены новые скриншоты и системные требования.

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Warhammer 40,000: Rogue Trader предложит игрокам примерить на себя роль вольного торговца, который будет на своём корабле расширять границы владений Императора в компании союзников. Вольный торговец этот является наследником древней династии каперов, которая правит собственной торговой империей.

Сами разработчики позиционируют Warhammer 40,000: Rogue Trader как первую CRPG во вселенной Warhammer 40,000. Сам геймплей игры дебютировал в рамках мероприятия PC Gaming Show: 2023 Preview. Тогда же появилась страница с проектом в магазине GOG, дублирующая информацию из Steam, а в самом трейлере упоминалась информация о версии для Epic Games Store.

Что до Steam, то с помощью страницы с Warhammer 40,000: Rogue Trader мы можем узнать, что проект получит перевод на русский язык (только субтитры). А системные требования, про которые мы говорили выше, выглядят следующим образом.

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10;
  • процессор: Intel Core i5-4590T с тактовой частотой 2 ГГц;
  • видеокарта: Intel HD Graphics 630 или AMD Radeon RX Vega 6;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • место на диске: 100 Гбайт.

Рекомендуемые требования:

  • ОС: Windows 10;
  • процессор: Intel Core i5-6400 с тактовой частотой 2,7 ГГц;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на диске: 100 Гбайт.

Наконец, разработчики анонсировали коллекционное издание игры, которое содержит немало «вкусностей» для фанатов. Вот его содержимое:

  • копия игры с цифровыми бонусами;
  • артбук в твёрдом переплёте;
  • 20-сантиметровая фигурка Кассии Орселлио — компаньона главного героя;
  • набор наклеек в виде имперских пропагандистских постеров со слоганами;
  • имперский торговый патент, предоставляющий вольным торговцам некоторые привелегии;
  • тканевое знамя вольного торговца, сделанное в виде герба Дома фон Валансиуса.

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Всем заинтересованным рекомендуется проследовать по этой ссылке на изучение свежих скриншотов. Warhammer 40,000: Rogue Trader точно выйдет на ПК (Steam, GOG) и на неназванных консолях, даты релиза у проекта пока нет.

#owlcat games #warhammer 40000 rogue trader
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