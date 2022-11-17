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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер по случаю запуска нового сезона Battlefield 2042
Новая карта, оружие, боевой пропуск и кое-что ещё.
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Компания DICE официально представила третий сезон сетевого шутера Battlefield 2042, который получил название «Эскалация». По такому случаю был представлен отдельный трейлер, с помощью которого разработчики показали новое оружие, карту и специалиста.

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Итак, после выхода сезона в Battlefield 2042 появится танк с рельсотроном EMKV90-TOR с режимом повышенного урона при общей неподвижности. Также в игре навсегда пропишется оперативник Рашид Зайн, который может быстро восстанавливать здоровье после убийств. Он также экипирован специальной винтовкой с особыми снарядами.

Из других нововведений «Эскалации» важно отметить следующее:

  • новый боевой пропуск;
  • новая карта Spearhead в Швеции;
  • новое оружие (пистолет NVK-P126, умный дробовик NVK-22 и рельсотрон Rorsh MK-4);
  • метательный нож как дополнительный гаджет;
  • переработанные карты «Манифест» и «Разрыв» (в течение сезона);
  • возвращение классов — запланировано на 2023 год.

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Запуск сезона намечен на вторник, 22 ноября. В этот же день Battlefield 2042 появится в каталогах EA Play и Xbox Game Pass Ultimate.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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