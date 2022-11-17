Правда, речь пока идёт про ранний доступ.

На днях в базе данных Steam появилась информация о существовании таинственного проекта под названием Surviving the Abyss, издателем которого должна была выступить компания Paradox Arc — подразделение Paradox Interactive, выделенное под издание небольших игр. Сегодня вечером пелена таинственности с данного проекта была снята, встречаем — Surviving the Abyss про управление исследовательским комплексом на глубине океана.

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Действие игры разворачивается в 1976 году, во времена пика Холодной войны. Мы отыгрываем роль управляющего крупным глубоководным исследовательским центром, в котором занимаются вещами, которые на поверхности сочли бы если не негуманными, то как минимум близко к этому.

В качестве управляющего нам будет необходимо следить за работоспособностью лаборатории, развивать комплекс, обеспечивать его сотрудников всем необходимым, добывать ресурсы, изучать местную фауну и развивать технологии, а также занимать новые подводные территории. Делается это посредством установки мощных прожекторов, развеивающих подводную тьму, что позволяет расширить вверенную нам базу.

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Частично в Surviving the Abyss будут реализованы и элементы выживания, но насколько они масштабны, из описания игры понять пока трудно. Поэтому пока остановимся на том, что перед нами градострой с элементами выживания. И его релиз в раннем доступе состоится 17 января.