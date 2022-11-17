Она тут есть, и весьма продвинутая.

Разработчики из Mundfish продолжают снабжать интересующихся видеоиграми людей всё новыми и новыми подробностями о своём многообещающем проекте Atomic Heart про альтернативный СССР. Сегодня в объектив попала боевая система новинки, которой в ней, разумеется, уделено первоочередное внимание. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Уровень повреждений в Atomic Heart, поскольку сражаться нам в основном придётся с взбунтовавшимися рабочими роботами, можно будет оценить непосредственно по уровню деформации противников. Каждый удар будет оставлять на корпусе робота вмятины, которые постепенно будут переходить в категории трещин, поломок и, наконец, несовместимых с дальнейшей работоспособностью механизма повреждений. У каждого оппонента имеются слабые места, которые необходимо находить либо опытным путём, либо с помощью специального сканера уязвимостей.

С разрушенных роботов можно будет собирать полезные детали и применять их для усиления собственных способностей. Попутно Mundfish рассказала о перчатке, которую использует главный герой. Данная перчатка не только даёт персонажу сверхспособности, но и позволяет быстро «залутать» (собрать всё, что хорошо и плохо лежит) окрестности.

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Релиз Atomic Heart должен состояться 21 февраля следующего года.