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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Atomic Heart в свежем видео рассказали о боевой системе проекта
Она тут есть, и весьма продвинутая.
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Разработчики из Mundfish продолжают снабжать интересующихся видеоиграми людей всё новыми и новыми подробностями о своём многообещающем проекте Atomic Heart про альтернативный СССР. Сегодня в объектив попала боевая система новинки, которой в ней, разумеется, уделено первоочередное внимание. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Уровень повреждений в Atomic Heart, поскольку сражаться нам в основном придётся с взбунтовавшимися рабочими роботами, можно будет оценить непосредственно по уровню деформации противников. Каждый удар будет оставлять на корпусе робота вмятины, которые постепенно будут переходить в категории трещин, поломок и, наконец, несовместимых с дальнейшей работоспособностью механизма повреждений. У каждого оппонента имеются слабые места, которые необходимо находить либо опытным путём, либо с помощью специального сканера уязвимостей.

С разрушенных роботов можно будет собирать полезные детали и применять их для усиления собственных способностей. Попутно Mundfish рассказала о перчатке, которую использует главный герой. Данная перчатка не только даёт персонажу сверхспособности, но и позволяет быстро «залутать» (собрать всё, что хорошо и плохо лежит) окрестности.

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Релиз Atomic Heart должен состояться 21 февраля следующего года.

#atomic heart #mundfish
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Видео: авторы Atomic Heart рассказали альтернативную историю СССР с роботами и реакторами холодного синтеза
В свежем трейлере Atomic Heart показали взбунтовавшихся роботов
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