В конце прошлого года Ubisoft официально объявила о том, что работает над ремейком Splinter Cell. Данное известие, учитывая огромное количество игровых новостей в тот период, затерялось в их потоке, из-за чего многие геймеры до сих пор не в курсе, что соответствующий проект действительно находится в производстве. Впрочем, это знание ничему не способствует, поскольку процесс движется со скоростью улитки, и сегодня Ubisoft в рамках празднования двадцатилетия приключений Сэма Фишера уточнила, что улитка ещё даже не начала движение.
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По словам представителей французской компании, ремейк Splinter Cell ещё находится на стадии прототипа. Иными словами, разработчики до сих пор только решают, как будет выглядеть будущая игра, и в ближайшие годы её релиза можно не ждать.
Ремейк во многом пересмотрит идеи оригинальной Splinter Cell, в том числе внесёт изменения в повествование, но основные особенности будут сохранены. Искусственный интеллект подвергнут масштабным усовершенствованиям, графика будет в полной мере соответствовать современным требованиям. Конкретными подробностями Ubisoft делиться пока не желает — чтобы не раздувать лишние ожидания и полностью сосредоточиться на работе. Решение, безусловно, правильное, поскольку чем меньше от игры ожиданий, тем легче их оправдать.
Учитывая всё сказанное, правильнее будет называть данный проект не ремейком, а всё же перезапуском, но пока Ubisoft ничего железобетонно не решила, поэтому не станем торопиться с выводами.