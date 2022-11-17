Разработчики из Relic Entertainment опубликовали новый трейлер стратегии Company of Heroes 3. Свежее видео посвящено армии Вермахта и её основным особенностям, реализованным в проекте. Авторы практически сразу дают понять, что эта сторона конфликта будет больше ориентирована на оборону.
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Уже с первых миссий геймеру дадут в управление оборонительные подразделения, которым предстоит строить укрепления и пытаться продвигаться к более сильным позициям.
Само видео получилось довольно коротким, но за это время авторы успели показать и пехоту, и танки, и даже кое-что из авиации. Остальные подробности по данной фракции Relic Entertainment обещает обнародовать в рамках специальной трансляции, намеченной на 24 ноября.
Company of Heroes 3 поступит в продажу 23 февраля 2023 года исключительно на персональных компьютерах.