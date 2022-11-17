Но очень короткий.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Разработчики из Relic Entertainment опубликовали новый трейлер стратегии Company of Heroes 3. Свежее видео посвящено армии Вермахта и её основным особенностям, реализованным в проекте. Авторы практически сразу дают понять, что эта сторона конфликта будет больше ориентирована на оборону.

реклама

Уже с первых миссий геймеру дадут в управление оборонительные подразделения, которым предстоит строить укрепления и пытаться продвигаться к более сильным позициям.

Само видео получилось довольно коротким, но за это время авторы успели показать и пехоту, и танки, и даже кое-что из авиации. Остальные подробности по данной фракции Relic Entertainment обещает обнародовать в рамках специальной трансляции, намеченной на 24 ноября.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Company of Heroes 3 поступит в продажу 23 февраля 2023 года исключительно на персональных компьютерах.