Потому что могут.

Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня в Epic Games Store стартовала раздача сразу двух игр разной степени ценности. Отдельного упоминания заслуживает Evil Dead The Game — сетевого хоррора по мотивам культового фильма «Зловещие мертвецы», где мы в роли известных героев данного ужастика должны противостоять ордам покойников.

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Игра поступила в продажу в середине мая этого года и за первые пять дней разошлась полумиллионным тиражом. Результат для проекта в подобном жанре с соответствующим уровнем бюджета можно назвать успешным. Тем не менее, никогда не поздно брать новые высоты, и раздача проекта в Epic Games Store тому, безусловно, поспособствует.

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Вторым подарком на этой неделе стала приключенческая стратегия Dark Deity про мир, наводнённый клятвопреступниками, почитателями запретных магических искусств и прочими нарушителями закона. Несмотря на скромнейший бюджет, проект получил сравнительно высокие пользовательские оценки, что само по себе о многом говорит.