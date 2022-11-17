Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store бесплатно раздают сетевой хоррор по мотивам «Зловещих мертвецов»
Потому что могут.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня в Epic Games Store стартовала раздача сразу двух игр разной степени ценности. Отдельного упоминания заслуживает Evil Dead The Game — сетевого хоррора по мотивам культового фильма «Зловещие мертвецы», где мы в роли известных героев данного ужастика должны противостоять ордам покойников.

реклама

Игра поступила в продажу в середине мая этого года и за первые пять дней разошлась полумиллионным тиражом. Результат для проекта в подобном жанре с соответствующим уровнем бюджета можно назвать успешным. Тем не менее, никогда не поздно брать новые высоты, и раздача проекта в Epic Games Store тому, безусловно, поспособствует.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Вторым подарком на этой неделе стала приключенческая стратегия Dark Deity про мир, наводнённый клятвопреступниками, почитателями запретных магических искусств и прочими нарушителями закона. Несмотря на скромнейший бюджет, проект получил сравнительно высокие пользовательские оценки, что само по себе о многом говорит.

#epic games #epic games store #evil dead the game
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Epic Games Store стартовала раздача Shadow Tactics Blades of the Shogun, на следующей неделе подарят Evil Dead The Game
Более половины всех анонсированных для PlayStation 5 и Xbox Series игр создаются на движке Unreal Engine 5 — заявляет Epic Games
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
147
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
84
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
84
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
48
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
29
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
84
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
35
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
19
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
27

Сейчас обсуждают

Палец Шеши
19:48
Вот такой родной кулер, и сейчас он есть. А вентилятор вторая фотка который я поставил сейчас .
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
nonses84
19:48
То есть по твоему это круизный караблик , который туристов катает? Ты умалишенный? И к этой статье должны быть комментарии с радугой и солнышком?
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
Айзат Султанов
19:44
На параде Победы ты видел много нового, а воевать пойдешь, как всегда, по старинке.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
eclairalail
19:44
Титаник
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
Hacknir
19:43
за 28 на озоне есть 3060 12гб от мси
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
НеБрат Шеши
19:43
А какая у тебя башня модель? по фотке не понятно
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Палец Шеши
19:42
Да я смотрел в Ютюбе самые мощные и лучшие вентиляторы, этот был на первом месте. Если честно, даже и не думал то что он под скобы не подходит
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
НеБрат Шеши
19:39
Может было бы проще купить вентилятор подходящий под родные скобы. Они вроде все стандартные. Или родной вентилятор был какой то особенный как у некоторых моделей. Поэтому стандартный не сел на скобы.
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Fal1ty
19:38
Шпак предлагает сдаться)
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
Палец Шеши
19:36
Родные скобы, не подходят к креплению этого вентилятора, можно было бы конечно заморочиться, сделать всё без стяжек, но я так подумал, да и так сойдёт! Прилегает плотно, что ещё надо. Хотел на этих ...
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем