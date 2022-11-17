Хардкорный шутер, между прочим.

Известный арт-директор Виктор Антонов, который приложил руку к легендарной Half-Life 2 и тепло принятой публикой Dishonored, сейчас числится на правах одного из основателей кипрской студии Eschatology Entertainment. Коллегами Виктора по «учредительскому делу» в новой компании стали Фуд Кулиев, Борис Николаев и Дмитро Костюкевич. Раньше эти люди работали в Wargaming.

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Объединение таких титулованных разработчиков в стенах новой студии может означать только одно — создание нового проекта. Им должен стать хардкорный сюжетный шутер от первого лица для ПК и консолей. Деталей никаких нет, придётся подождать определённое количество времени.

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На текущий момент студия получила 4 миллиона долларов в качестве инвестиций от компаний GEM Capital и The Games Fund. В состав Eschatology Entertainment входит 40 сотрудников из семи разных стран, почти все из них работают удалённо.