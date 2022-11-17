Выглядит симпатично. Дальше — «будем посмотреть».

Разработчики из корейской компании XLGames сегодня провели дебютную демонстрацию геймплея своего MMO-экшена ArcheAge 2. В самом геймплее ничего особо интересного представлено не было, но сам факт состоялся и заслуживает внимания. По словам разработчиков, в ArcheAge 2 будет реализован большой открытый и бесшовный фэнтезийный мир, в котором реализована масса интересных возможностей и встреч с удивительными существами.

реклама

Отдельного упоминания заслужил движок Unreal Engine 5, применение которого в ArcheAge 2 и позволило разработчикам реализовать все идем и амбиции. По плану, релиз игры должен состояться в 2024 году на актуальных платформах. Ну, а получится ли соблюсти планы, покажет только время.