Меньше двух недель остаётся до запуска кооперативного боевика Warhammer 40,000 Darktide, и разработчики из Fatshark собрались с силами и опубликовали подробные системные требования своего творения. По большей части они относительно демократичные, однако если вы обладаете 4K-монитором, хотите играть «на максималках», с трассировкой лучей и при приемлемом фреймрейте — от 100 fps и выше — то приготовьтесь снарядить свою «машину» видеокартой GeForce RTX 4080. Ведь именно таковы требования игры при соответствующих вводных.
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Чтобы иметь возможность банально воспроизводить игру и пытаться её проходить, вам будет достаточно системы с процессором Core i5-6600 или Ryzen 5 2600 и видеокартой GeForce GTX 970 или Radeon RX 570. Активация трассировки лучей сразу поднимает планку требований до процессора Core i7-11700K или Ryzen 5 3600 и видеокарты GeForce RTX 2060.
Наиболее реалистичный сценарий — средние настройки качества, трассировка лучей, разрешение 1080p/1440p и 60 кадров в секунду — потребует от вас иметь на «борту» видеокарту уровня не ниже GeForce RTX 3080.
Релиз Warhammer 40,000 Darktide назначен на 30 ноября.