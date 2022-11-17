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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Embracer огорчена негативными отзывами публики о перезапуске Saints Row
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Перезапуск Saints Row, который в конце этого лета встретил игроков новым местом действия, новыми героями, но старыми задачами, был принят, мягко говоря, прохладно. Тем не менее, продажи проекта оказались достаточными для того, чтобы холдинг Embracer дал им оценку оправдавших ожидания.

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Каковы были ожидания Embracer, естественно, не уточняется, но логично предположить, что максимально скромными. Чего руководство компании не ожидало, так это массовых негативных отзывов о перезапуске. Как пояснили в Embracer, новая Saints Row оказалась «поляризующей» игрой, которая разделила фанатов серии на два лагеря — тех, кому всё понравилось, и тех, кому предыдущие итерации нравились больше. Руководство Embracer уверяет, что это совсем не тот результат, на который оно рассчитывало: разделять пользовательскую базу на прямо противоположные лагеря — это всегда негативное явление.

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Сделают ли в Embracer из произошедшего какие-либо выводы, которые должны привести исключительно к верному решению, поскольку очередная ошибка недопустима, пока не уточняется.

#volition #saints row #embracer group #embracer
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