На протяжении четырнадцати лет Blizzard вела успешное сотрудничество с китайской игровой компанией NetEase. Результатом стали многочисленные релизы китайских версий продукции Blizzard, что в значительной степени обогатило американскую компанию. Но сегодня стало известно, что партнёрство подошло к концу: стороны не смогли прийти к взаимовыгодному соглашению и продлить сделку.
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Как итог, в ближайшие дни в Китае будут прекращены продажи игр Blizzard, а большая часть игровых сервисов компании будут остановлены начиная с 23 января. Если верить изданию Bloomberg, а не верить ему причин, по крайней мере, в этой сфере, нет, камнем преткновения для NetEase и Blizzard стали вопросы владения и управления интеллектуальной собственности, а также сохранность персональной информации о китайских игроках.
Стоит отметить, что утрата китайского рынка может самым болезненным образом ударить по финансовому положению Activision Blizzard, для которой Blizzard Entertainment и так является колоссальным валуном, который на своём горбу необходимо «тащить» другим подразделениям холдинга — Activision и King. Да и Microsoft, которая вскоре должна стать полноправной владелицей холдинга, такое развитие событий может не понравиться.