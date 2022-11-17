Стремится к полумиллиону.

Когда Sony время от времени выражает опасения по поводу перехода Activision Blizzard вместе со всеми её франшизами, включая Call of Duty, под контроль Microsoft, страшась серьёзной потери дохода (но при этом не брезгуя самой практиковать эксклюзивность игр), серьёзное обоснование у этих заявлений всё-таки есть. И чтобы в этом убедиться, достаточно знать, например, тот факт, что сегодня в Call of Duty Modern Warfare II на фоне запуска Warzone 2.0 был зафиксирован новый рекордный «онлайн» в Steam. А вместе со Steam, полагаем, аналогичная ситуация сформировалась и на других платформах.

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Несколько часов назад пиковый «онлайн» в Steam-версии Modern Warfare II перевалил за 450 тысяч пользователей. На момент написания данных строк же в новинку играли почти 313 тысяч человек. Таким образом, среди всех доступных в Steam игр Modern Warfare II гордо разместилась на третьем месте, уступив лишь Counter-Strike Global Offensive и Dota 2, конкурировать с которыми, впрочем, бессмысленно.

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Отметим, что Warzone 2.0 является логическим развитием первой Warzone — игрокам доступно новое поле боя, новые механики игрового процесса и прочие радости, которые разнообразят геймплей популярной королевской битвы.