Как будто у кого-то на этот счёт закрадывались сомнения.

Когда представители студии Dambuster в своё время объявили 3 февраля как точную дату выхода многострадального зомби-боевика Dead Island 2, у многих геймеров невольно возникла лёгкая ухмылка — дескать, ещё посмотрим, как разработчикам удастся сдержать обещание. Как выяснилось, ухмылка была полностью оправдана: сегодня разработчики сообщили, что Dead Island 2 задержится примерно на три месяца — до 28 апреля 2023 года.

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Как уточняется, задержка релиза вызвана необходимостью довести Dead Island 2 до необходимого уровня качества. Почему всех этих лет оказалось опять недостаточно, не поясняют. В любом случае, удивляться подобному развитию событий точно не приходится: современная игровая индустрия отличается тем обстоятельством, что редко укладывается в первоначально установленные сроки, постоянно находя причины для переноса релиза.

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Напомним, что нынешняя Dead Island 2 имеет мало общего с проектом, анонс которого состоялся в далёком 2014 году. Действие новинки разворачивается уже не на «острове», а в Лос-Анджелесе, ставшем, по сюжету серии, одним из эпицентров распространения зомби-заразы. Наш герой, естественно, обладает иммунитетом, поэтому в его благородную задачу войдёт истребление ходячих мертвецов сотнями и тысячами.