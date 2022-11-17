Войти в одну реку трижды?

Один из основателей Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) на первом этапе своего руководства компанией работал в должности генерального директора с 2006 по 2008 года, позже он вернулся на этот пост, но уже в 2015 году, чтобы второй раз его покинуть в ноябре 2021 года. Этой осенью компания полностью перешла под контроль Илона Маска (Elon Musk), который не только её купил, но и возглавил. На этой неделе нынешний глава Twitter признался в суде, что со временем собирается тратить на управление компанией меньше сил и поручить руководство ею кому-нибудь другому.

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Как отмечает Reuters, на этом фоне один из пользователей Twitter спросил Джека Дорси, не собирается ли он в очередной раз возглавить Twitter, если его попросит об этом Илон Маск, на что получил решительный отрицательный ответ, хотя и без каких-либо пояснений.

Источник изображения: Reuters

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Ранее Джек Дорси выражал сожаление по поводу того, что Twitter стал компанией, а не своего рода протоколом для обмена информацией типа электронной почты. Возможно, он считает, что в нынешнем состоянии Twitter далека от его идеального представления о платформе, и на её трансформацию потребуется слишком много сил и ресурсов.