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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
The Sims 4 в декабре перестанет работать на 32-разрядных операционных системах
У кого-то они ещё, наверное, есть.
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Эпоха 32-разрядных операционных систем закончилась уже лет 12—13 назад, когда четырёх гигабайт оперативной памяти, которыми данная разрядность ограничивала компьютер, перестало хватать даже для самых базовых действий вроде интернет-сёрфинга. На сегодняшний день 32-разрядную систему надо ещё постараться разыскать днём с огнём, но, тем не менее, отдельные видеоигры продолжают искусственно поддерживать данные морально устаревшие платформы. Через месяц одной такой игрой, а именно The Sims 4, станет меньше.

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О том, что поддержка The Sims 4 Legacy Edition будет свёрнута 12 декабря, сообщили разработчики из Maxis. Кроме того, они же приложили и инструкцию по переносу сохранений из Legacy Edition в актуальную версию. Для этого необходимо:

  • на старом компьютере зайти в папку Документы/Electronic Arts
  • скопировать в ней папку The Sims 4 Legacy Edition
  • перенести её на новый компьютер по тому же адресу Документы/Electronic Arts
  • сменить название папки с The Sims 4 Legacy Edition просто на The Sims 4
  • играть
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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Если кому-то вдруг кажется, что разработчики посягают на ваше право играть на 32-разрядной системе, то, возможно, имеет смысл знать, что на сегодняшний день доля таких компьютеров, тем более в геймерском сообществе, даже не поддаётся подсчёту в Steam. Значит, её там меньше, чем 0,01 %

#electronic arts #maxis #the sims 4
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