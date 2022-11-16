Эпоха 32-разрядных операционных систем закончилась уже лет 12—13 назад, когда четырёх гигабайт оперативной памяти, которыми данная разрядность ограничивала компьютер, перестало хватать даже для самых базовых действий вроде интернет-сёрфинга. На сегодняшний день 32-разрядную систему надо ещё постараться разыскать днём с огнём, но, тем не менее, отдельные видеоигры продолжают искусственно поддерживать данные морально устаревшие платформы. Через месяц одной такой игрой, а именно The Sims 4, станет меньше.
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О том, что поддержка The Sims 4 Legacy Edition будет свёрнута 12 декабря, сообщили разработчики из Maxis. Кроме того, они же приложили и инструкцию по переносу сохранений из Legacy Edition в актуальную версию. Для этого необходимо:
- на старом компьютере зайти в папку Документы/Electronic Arts
- скопировать в ней папку The Sims 4 Legacy Edition
- перенести её на новый компьютер по тому же адресу Документы/Electronic Arts
- сменить название папки с The Sims 4 Legacy Edition просто на The Sims 4
- играть
Если кому-то вдруг кажется, что разработчики посягают на ваше право играть на 32-разрядной системе, то, возможно, имеет смысл знать, что на сегодняшний день доля таких компьютеров, тем более в геймерском сообществе, даже не поддаётся подсчёту в Steam. Значит, её там меньше, чем 0,01 %