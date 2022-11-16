За день до выхода новой части «Симулятора козла» разработчики поделились с изданием IGN видеороликом, демонстрирующим игровое вступление. Как и следовало ожидать, в новинке пародируются другие игры, и во вступлении мы можем наблюдать очевидную аллюзию на первые минуты The Elder Scrolls V Skyrim, когда наш герой приходит в сознание в повозке с едущими на казнь мятежниками.
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В целом Goat Simulator 3 отличается безумным — в хорошем смысле этого слова — игровым процессом, за что его многие и полюбят, и издёвками над многими аспектами жизни и взаимоотношений людей и животных.
Что и говорить — даже само название Goat Simulator 3 является издёвкой со стороны разработчиков, в своё время заявивших, что они «никогда не выпустят Goat Simulator 2». Так уж вышло, что желание подзаработать взяло верх, и из ситуации пришлось выкручиваться, изображая очень остроумную шутку; но все всё понимают.