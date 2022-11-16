Слово «эскалация» в этом году всплывает так часто, что уже вызывает резко негативное восприятие, но в DICE всё же решили, что назвать следующий контентный сезон Battlefield 2042 именно так — вполне хорошая и правильная идея. Сегодня эта информация была официально подтверждена разработчиками, а уже завтра, 17 ноября, нашему вниманию представят первые подробности сезона.
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Согласно утечкам, в третьем сезоне игроков ждёт масса нового футуристического вооружения и экипировки, в частности, рельсовые винтовки («рельсотроны»).
Самым ожидаемым изменением в третьем сезоне должно было стать возвращение в игру системы классов персонажей, однако эту радость придётся подождать ещё пару месяцев — раньше, чем в начале 2023 года, в игре она не появится.