Как и было обещано, сегодня состоялся релиз Call of Duty Warzone 2.0 — «сиквела» одной из самых популярных игр в жанре королевской битвы. Проект доступен на всех актуальных платформах, при этом PC-игроки могут воспользоваться как Battle.net, так и Steam. В российском регионе Warzone 2.0 формально доступна, однако на момент публикации данной заметки необходимо немного потанцевать с бубном, поскольку до нас очередь релиза пока ещё не добралась. Очевидно, разработчики открывают доступ постепенно, чтобы избежать «падения» серверов авторизации, как это часто бывает с релизами крупных проектов.
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Напомним, что в Warzone 2.0 игроков ждёт новое поле боя — «Аль-Мазра», новые геймплейные механики, масса нового оружия и многое другое. Проще говоря, если вы души не чаяли в оригинальной Warzone, то версия 2.0 должна вам понравиться.
В обозримой перспективе в Warzone 2.0 также появится PvPvE-режим под названием DMZ, который хоть и концептуально немного напоминает Escape from Tarkov, но в своей сути представляет режим с полностью другими правилами игры. В рамках стартующего сегодня бета-тестирования DMZ в этом можно будет убедиться лично.