Не больно-то и хотелось, как говорится.

Некоторое время назад пользователи Сети заметили, что на официальном сайте Microsoft Store на странице Assassin’s Creed Valhalla на некоторое время появился логотип подписного сервиса Xbox/PC Game Pass. Естественно, геймеры подхватили эту тему, раздув из неё надежду на то, что «Вальгалла» войдёт в состав подписки, где в неё можно будет играть за символическую ежемесячную плату. Но нет: сегодня Ubisoft опровергла данную информацию, заявив, что на сайте Microsoft Store была допущена ошибка, которая уже исправлена.

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Стоит отметить, что надежда игроков всё же имела под собой определённые основания, главным из которых является тот факт, что релиз Assassin’s Creed Valhalla, а вместе с ним и основной период продаж, состоялся уже больше двух лет назад. В таких обстоятельствах было бы вполне логично разрешить геймерам играть по подписке, тем более что само наличие в ней «Вальгаллы» для многих стало бы главным критерием для оформления доступа к Game Pass. Но в Ubisoft, очевидно, считают иначе.

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В настоящее время Ubisoft занята подготовкой к релизу уже Assassin’s Creed Mirage, который должен состояться в следующем году — пока без конкретики.