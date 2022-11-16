Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Отважная Мэй вернётся в Overwatch 2 позже, чем планировалось
Многие вполне бы были рады, если это «позже» переквалифицировалось в «никогда».
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

С релизом Overwatch 2 компания Blizzard обеспечила себе перманентное алиби — поскольку проект вышел формально в статусе раннего доступа, то и отношение к нему должно быть соответствующим. Иными словами, геймеры не должны возмущаться из-за наличия многочисленных ошибок, а просто надеяться и ждать, что когда-нибудь это всё исправят. Так, некоторое время назад очередная фатальная ошибка была обнаружена с механиками персонажа Мэй — местной Снежной королевы.

реклама

Заключалась она в том, что благодаря своей ледяной стене Мэй (и её союзники) могли попадать за текстуры карты, обрушивая оттуда огонь на противников без возможности получения ответного огня, поскольку текстуры объектов в Overwatch 2, как и в большинстве игр, односторонние.

Оперативно устранить эту неполадку Blizzard не смогла, поэтому в целях сохранения работоспособности Overwatch 2 временно исключила Мэй из игры до решения проблем. Предполагалось, что обновление выйдет 15 ноября, но вчера разработчики буквально за считанные часы до выпуска патча отложили его релиз, сославшись на обнаруженную в нём критическую ошибку.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Теперь обновление должно выйти завтра, 17 ноября. Ну а ещё тремя неделями позже в Overwatch 2 стартует второй сезон, который добавит в игру нового танка под позывным Раматтра.

#blizzard #overwatch 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Полёты на драконах — в кинематографическом ролике к скорому запуску дополнения World of Warcraft Dragonflight
Следующий герой Overwatch 2 вступит в игру уже в начале 2023 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
729
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
50
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
65
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
32
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
28
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
66
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
33
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4

Сейчас обсуждают

НеБрат Шеши
17:49
Привет Вежливому, крути педали пока не дали.... Добро пожаловать в 17 век салорейх.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Вежливый N_A_S_A_M_S
17:48
вот далбаеб. мне незачем крутить педали даже если свет пропадет. Верховная Рада требует исключить Россию из G20
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
help
17:47
с пристрастием... по почкам били?
Секретный морской дрон-камикадзе НАТО был захвачен российскими моряками и изучен с пристрастием
НеБрат Шеши
17:46
Да что ты, вчера сидел под лучиной. Добро пожаловать в 17 век.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
НеБрат Шеши
17:45
света не будет, ты всё так же будешь крутить педали
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Вежливый N_A_S_A_M_S
17:44
ноунейм какой-то. на карте белгорода не хватает. у нас кстати 90% потребителей уже со светом. но ты так же как и дргуие дaлбаебы можешь продолжать верить что ударами по ифраструктуре раха выиграет уже...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Сергей Чубуков
17:44
Точно!
Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
ахахаxа
17:43
да польских наёмников больше всего на украине,их колят много щас.Вот поляки и негодуют таким образом.Они хотят,чтоб нато вступило в войну официально,типа они проигрывают так.Но это же пиндосы всё их н...
Минобороны РФ опровергло информацию о том, что российские ракеты нанесли удар по территории Польши
НеБрат Шеши
17:43
Украинское ПВО поразило пятиэтажный жилой дом в Центре Киева, пытаясь сбить российские крылатые ракеты. Неудивительно, что каклы бьют по польше.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
b1lya
17:40
ты и сюда ворвался, обиженный сони долбоеб, в каждой теме про сони-игры стонешь.
«М.Видео» будет продавать God of War Ragnarok без русской озвучки, но с субтитрами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем