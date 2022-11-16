Многие вполне бы были рады, если это «позже» переквалифицировалось в «никогда».

С релизом Overwatch 2 компания Blizzard обеспечила себе перманентное алиби — поскольку проект вышел формально в статусе раннего доступа, то и отношение к нему должно быть соответствующим. Иными словами, геймеры не должны возмущаться из-за наличия многочисленных ошибок, а просто надеяться и ждать, что когда-нибудь это всё исправят. Так, некоторое время назад очередная фатальная ошибка была обнаружена с механиками персонажа Мэй — местной Снежной королевы.

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Заключалась она в том, что благодаря своей ледяной стене Мэй (и её союзники) могли попадать за текстуры карты, обрушивая оттуда огонь на противников без возможности получения ответного огня, поскольку текстуры объектов в Overwatch 2, как и в большинстве игр, односторонние.

Оперативно устранить эту неполадку Blizzard не смогла, поэтому в целях сохранения работоспособности Overwatch 2 временно исключила Мэй из игры до решения проблем. Предполагалось, что обновление выйдет 15 ноября, но вчера разработчики буквально за считанные часы до выпуска патча отложили его релиз, сославшись на обнаруженную в нём критическую ошибку.

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Теперь обновление должно выйти завтра, 17 ноября. Ну а ещё тремя неделями позже в Overwatch 2 стартует второй сезон, который добавит в игру нового танка под позывным Раматтра.