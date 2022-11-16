Ещё когда история с пандемией и последовавшим за ней резким ростом игровой индустрии аналитики прогнозировали, что после окончания периода карантинов и самоизоляций «система» стабилизируется и вернётся в привычное русло, а игровые издатели, радовавшиеся рекордным прибылям, начнут сообщать об их снижении. Естественно, снижение будет происходить относительно показателей после рекордного и, по справедливости, искусственного роста, и предугадать такое развитие событий было нетрудно. Теперь самодовольные аналитики из Newzoo утверждают, что по итогам 2022 года мировой рынок видеоигр сократится на 4,3 % по сравнению с 2021 годом.
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Как сообщается, суммарно мировой игровой рынок достигнет порядка 184 миллиардов долларов. Примечательно, что это первый факт снижения рынка за все те годы, которые Newzoo занимается сбором соответствующей статистики.
Наиболее сильное сокращение ожидает сегмент мобильных видеоигр — он, по прогнозам аналитиков, снизится на 6,4 %. Рынок консольных игр «просядет» на 4,2 %, ну а PC-гейминг, как ни странно, даже вырастет — правда, всего на 0,5 %, но всё же вырастет.
В Newzoo полагают, что последствия от окончания пандемии для игровой промышленности начнут выправляться уже со следующего года, а к 2025-му году рынок игр должен перевалить за $210 миллиардов.