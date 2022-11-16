Для тех, кто хотят продолжать радовать себя видеоиграми от издателей, объявивших об уходе с российского рынка, но при этом почему-то брезгуют «народными» версиями, что в данной ситуации ни капельки не зазорно, компания «М.Видео» время от времени предлагает физические копии игр, завезённые в Россию, очевидно, по параллельному импорту.
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Причём в случае с God of War Ragnarok этот самый параллельный импорт, по всей видимости, осуществляется из стран, в которых отсутствует опция смены языка озвучки. Таким образом, купив физическое издание «Рагнарёка», локализация будет ограничена только субтитрами — без озвучки, которая формально в игре присутствует и выполнена, как сообщается, на очень высоком уровне. Компания уточняет, что соответствующее уведомление она получила от поставщика, и сама не рада, что всё так получилось, но отменять закупки уже поздно.
Поступление игры в продажу в «М.Видео» должно произойти на следующей неделе. Общемировой релиз состоялся неделю назад.