Зрелищно и драйвово.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Южнокорейская компания Iggymob совместно с игровым порталом IGN опубликовали 9-минутное видео экшена Gungrave G.O.R.E. с комментариями. Сам ролик почти полностью состоит из геймплейных фрагментов с эффектными драками, маханием огромными молотами и стрельбой по-македонски.

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Параллельно авторы рассказывают нам, как важно для них было совместить в одном проекте идеологию, философию и подходы в дизайне от западной и восточной игровой индустрии.

При моделировании боевой системы разработчики делали огромный упор на зрелищность. По сюжету Gungrave G.O.R.E., главный герой Грейв в компании со своей спутницей Микой преследует клан наркоторговцев Воронов. Действие игры происходит в разных регионах Юго-Восточной Азии, на полное прохождение придётся потратить около 12 часов.

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Gungrave G.O.R.E. поступит в продажу 22 ноября на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Также проект сразу пополнит собой библиотеку сервиса Xbox Game Pass.