Что ещё остаётся делать? Только говорить, что всё правильно.

Если вы внимательно следите за игровой индустрией, да даже если просто хотя бы отмечаете даты выхода громких новинок, то наверняка помните, что первоначально Bethesda планировала выпустить свою многообещающую космическую RPG Starfield в «магическую» дату 11.11.22. Естественно, что-то пошло не так, в результате чего релиз новинки сдвинулся вправо по графику — до первой половины 2023 года. Новой точной даты до сих пор не объявлено, что неизбежно вызывает опасения среди фанатов жанра, поэтому выступить с успокаивающими комментариями пришлось руководителю Xbox (Microsoft Gaming) Филу Спенсеру.

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По словам топ-менеджера, учитывая все обстоятельства, в частности, тот факт, что Starfield станет первой игрой производства Bethesda после перехода её материнской компании ZeniMax Media под контроль Microsoft, перенос релиза был правильным решением — лучше предоставить дополнительное время на разработку и проверку, чем потом пожинать несъедобные плоды своей торопливости.

Дополнительно Спенсер отметил, что в случае наступления непредвиденных обстоятельств внутри Microsoft Gaming всегда имеются опытные внутренние команды, готовые в любой момент подсобить с доведением проекта до ума. Очевидно, глава Xbox имеет в виду помощь в тестировании и отладке как в завершающих этапах производства видеоигр.

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Аналогичным образом Спенсер прокомментировал и перенос выхода вампирского экшена Redfall от студии Arkane.