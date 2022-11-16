Группа талантливых энтузиастов из Infectious Designer, опубликовала концепт-трейлер Fallout 76 с живыми актёрами. Представленный ролик получился достаточно качественным, поскольку на него обратила внимание даже сама Bethesda. Студия опубликовала концепт-трейлер у себя на официальной страничке в Twitter.
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Ролик показывает игрокам мир Fallout как после ядерной катастрофы, так и до её начала. Авторы трейлеры подошли к вопросу организации съёмок со всей ответственностью и чаянием. В представленном видеоматериале присутствуют все основные атрибуты серии: наручный Пип-бой, силовая броня, «Ядер-Кола» и даже робота «Мистер Помощник». Кое-что было отражено и по части каноничного бестиария: в конце видео замечен легендарный Коготь смерти.
Сама Bethesda на одобрительные эпитеты тоже не поскупилась — в описании к ролику в Twitter написала про «потерянный дар речь от восторга». Если вам заинтересовало творчество энтузиастов из Infectious Designer, то рекомендуем также обратить внимание на других их работы. На YouTube-канале данного сообщества есть короткометражки по Killzone, Half-Life и Watch Dogs.