По такому случаю — новый трейлер.

Разработчики из польской студии InterStudio совместно с издательством Awaken Realms планируют выпустить 17 ноября свою пошаговую командную стратегию Nemesis: Lockdown. Речь идёт о полноценном релизе — то есть, выходе из раннего доступа, в котором проект сейчас и пребывает. По такому случаю, как водится, был представлен отдельный трейлер.

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Nemesis: Lockdown представляет собой игровую версию популярной настолки Nemesis. Действие стратегии происходит на космической базе, ключевая цель для геймеров — успеть сбежать до пришествия инопланетян. По части основных механик игры обстоят следующем образом: группа выживших обнаруживает себя запертой на марсианской базе. Каждому игроку из группы нужно выполнить уникальную задачу, которая проверит его навыки выживания. После чего следует спрятаться или сбежать с базы — всё действо происходит в декорациях кишащей пришельцами базы.

Суть Nemesis: Lockdown — это пошаговый карточный геймплей. Каждое действие требует разыгрывания карт с руки, а также их дальнейшее грамотное управление. Но успех здесь зависит не только от геймера и его навыков, иначе это было бы скучно. Случайные события, требующие от игрока думать на ходу и быстро принимать решения, станут происходить каждый раунд, что делает отдельные сессии захватывающими и драматичными. Играли когда-нибудь с друзьями в Among Us? Здесь почти всё так же, но с современной графикой.

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На момент написания данного материала Nemesis: Lockdown собрала 266 отзывов в Steam, из которых 78 % — положительные. Проект пробыл в раннем доступе менее полгода — предварительный релиз состоялся 31 мая.