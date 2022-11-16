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Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск пообещал вернуть верификацию учётных записей в Twitter к 29 ноября
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Как сообщает Reuters, Илон Маск (Elon Musk) со страниц Twitter заявил, что возвращение верификации учётных записей среди подписчиков сервиса Twitter Blue намечено на 29 ноября. В конце прошлой недели он уверял, что постарается вернуть «синие галочки» раскошелившимся на $8 в месяц клиентам к концу текущей недели. Как видите, на практике им придётся ждать почти до конца текущего месяца, да и этот срок может оказаться не окончательным.

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Источник изображения: NPR

Напомним, что запуск подписки Twitter Blue на новых условиях, которые включали верификацию учётной записи только за счёт платежа со стороны клиента в счёт оплаты подписки завершился скандалом. Множественные учётные записи, выдававшие себя за официальные и обладающие заветной «синей галочкой», начали распространять недостоверную информацию от лица крупных компаний и общественных деятелей, нанося им прямой репутационный ущерб. Илон Маск и его команда в Twitter были вынуждены «прикрыть лавочку», чтобы пресечь злоупотребления.

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Глава компании одновременно заявил, что любое изменение в написании имени учётной записи повлечёт для клиентов необходимость повторно проходить верификацию с проверкой на соответствие учётной записи неким требованиям этой социальной сети. Ранее он заявлял, что все имитирующие чужие учётные записи аккаунты должны содержать в своём названии слово «пародия», чтобы избежать пожизненной блокировки со стороны администрации социальной сети.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #социальная сеть #верификация #платная подписка
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