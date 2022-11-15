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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Полёты на драконах — в кинематографическом ролике к скорому запуску дополнения World of Warcraft Dragonflight
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Blizzard чётко следует правилам современной игровой индустрии и публикует «запускающие» видеоролики заблаговременно — за пару недель до непосредственно релиза новой игры или дополнения. Для аддона Dragonflight, естественно, никто исключений делать не стал, поэтому кинематографический видеоролик, в котором персонажи World of Warcraft летают верхом на драконах и выполняют поставленные перед ними задачи. Выглядит всё эффектно, и фанаты WoW уже сходятся во мнении, что перед нами один из лучших видеороликов по данной MMORPG.

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Запуск дополнения назначен на 28 ноября. Ожидайте новую локацию — Драконьи острова, расу драктиров, усовершенствованную систему талантов, доработанный интерфейс и так далее. Если, конечно, почему-то очень хочется искать обходные пути для оплаты игр и подписок в Battle.net из России.

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#blizzard #world of warcraft
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