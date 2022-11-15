Штатам, например, добавят Линкольна. России — никого.

Ещё когда анонс Civilization VI только состоялся, разработчики из Firaxis Games сразу разделили особенности цивилизаций от особенностей их лидеров. Так, например, условный Египет обладает общей цивилизационной способностью, а его предводительница Клеопатра — дополнительной, завязанной уже непосредственно на ней. Логично было предположить, что с течением времени разработчики будут выпускать для цивилизаций всё новых и новых лидеров, которые разнообразят игровые процессы и варианты развития в самых разных внутриигровых эпохах. Но не сложилось: за редчайшим исключением у каждой нации в Civilization VI представлено только по одному лидеру.

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Спустя шесть лет после релиза в Firaxis решили отыскать в своих закромах хоть какие-то намёки на совесть, и вот, сегодня анонсировали аддон-пропуск, включающий в свой состав как полностью новых лидеров, так и изменённые личности уже существующих.

Так, например, США получат Авраама Линкольна, Египет — Рамзеса, Япония — Токугаву, Германия — Людвига II, Англия — Елизавету I, и так далее. Россию обделили, но мы бы не стали данному обстоятельству удивляться.

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«Сборник» разделён на шесть тематических наборов, которые будут выходить постепенно, начиная с 21 ноября текущего года вплоть до марта следующего года.