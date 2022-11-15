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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Три в одном»: AMD рассказала о преимуществах функции HYPR-RX для повышения производительности
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Компания AMD намерена в начале следующего года добавить новую функцию HYPR-RX для своего графического драйвера видеокарт Radeon. Впервые о данной программной «фиче» было рассказано в рамках презентации с анонсом ускорителей серии Radeon RX 7900, а сейчас производитель решил рассказать о ней поподробнее.

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Итак, AMD HYPR-RX позволяет увеличить производительность в играх и снизить задержку с помощью одновременного подключения целого пула технологий: Radeon Anti-Lag, Radeon Super Resolution и Radeon Boost.

Новая функция от AMD позволяет включить всё это сразу и буквально по нажатию одной кнопки. HYPER-RX можно будет найти на вкладке «Графика» в приложении Radeon Software. Пользователю предоставят возможность настроить активацию тех или иных функций с привязкой к конкретной игре.

Что до самих перечисленных технологий, то Radeon Anti-Lag отвечает за снижение задержки системы, Radeon Super Resolution включает поддержку пространственного динамического разрешения, а Radeon Boost обеспечивает масштабирование динамического разрешения изображения с применением ИИ-алгоритмов. Все эти технологии предназначены для повышения производительности игр.

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Активация HYPR-RX, по заявлению самой AMD, позволяет добиться в отдельных случаях роста производительности на 85 %. Что до задержки, которая входит в «состав» новой функции, то она снижается с 30 до 11 мс.

#amd #hypr rx
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