Ну а мы, учитывая анонсы новинок, вполне верим.

Игровая индустрия приближается к полной консолидации не только в плане перехода студий под контроль более крупных «рыб», но и в плане задействования одного игрового движка в производстве новинок. Данное решение объясняется достаточно просто: чем больше разработчиков знакомы с определённым движком, тем виртуознее они с ним работают и тем лучше, собственно, для всех. Процесс идёт полным ходом, и сегодня Epic Games заявила, что на данный момент уже больше половины всех анонсированных для консолей PlayStation 5 и Xbox Series игр используют движок Unreal Engine 5.

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О продолжающемся росте доле Unreal Engine 5 на рынке игровых движков сообщил вице-президент Epic Games Ник Пенварден. Примечательно, что в середине весны статистика гласила о 48 % «некстгенных» игр на UE5, тогда как к концу года их уже стало «больше половины». Что Epic Games подразумевает под «больше половины», неясно: то может быть как 50.1%, так и гораздо больше.

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Дополнительно в Epic Games отметили, что разработчики не просто применяют Unreal Engine 5 как закономерное продолжение Unreal Engine 4, но также отказываются от собственных движков в пользу продукта компании. Среди таковых, например, CD Projekt RED, следующий «ведьмачий» проект которой будет создаваться именно на самой современной версии Unreal Engine.