Разработчики из Giants Software, как и обещали, выпустили сегодня так называемое платиновое издание Farming Simulator 22. Сопутствующий видеоролик, в котором нас приветствуют на новой игровой карте, прилагается, обновлённое издание уже можно приобрести.
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В состав «Платинового издания» помимо основной Farming Simulator 22 также входит дополнение Platinum Expansion, добавляющее в игру новую локацию под названием «Лес Силверран», свыше сорока новых видов рабочей техники от известных реально существующих производителей, новые возможности в игровом процессе, и многое другое.
Farming Simulator 22 принадлежит серии знаменитых сельскохозяйственных симуляторов: специально для тех, кто хотел бы узнать, насколько сложный это процесс — организовать аграрную и обрабатывающую промышленности.