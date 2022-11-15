Сеттинг редкий, пожелаем разработчикам удачи.

Разработчики из независимой польской студии Far From Home сообщили, что старт раннего доступа их симулятора выживания Forever Skies не состоится до конца текущего года, как было обещано ранее. Запуск игры перенесён на первую половину 2023-го — соответствующая информация была обнародована в рамках специального сообщения на странице игры в Steam.

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Авторы Forever Skies пояснили, что решение о переносе было предпринято после выпуска демоверсии игры. С последней ознакомилось более 80 тысяч пользователей, многих из них оставили конструктивные отзывы и пожелания. На внедрение нужных предложений и инициатив и требуется дополнительное время.

Представители Far From Home хотят как следует поработать над разнообразием локаций в игре, а также системой поощрений для геймеров, которые захотят их исследовать. Отдельной настройке подвергнется система регистрации поломок дирижабля, а его внешний разрешат в деталях настроить, добавив новые опции. Ещё в «выживастике» появится система научных исследований, которую станут расширять по мере пребывания в раннем доступе.

Напомним, Forever Skies — это игра про выживание с видом от первого лица. Геймерам нужно строить и менять под себя высокотехнологичный дирижабль, который станет для героя на время полёта домом, мастерской и лабораторией. Важно следить, чтобы дирижабль был цел и исправен, а также добывать и собирать ресурсы. Также в Forever Skies геймеры смогут создавать разнообразные машины и управлять ими. А ещё изучать сканированные элементы и реконструировать утраченные технологии.

«Исследуйте руины зданий, которые были построены высоко, чтобы спастись от пыли. Вдруг в них найдутся ресурсы? Из-за странной аномалии повсюду дрейфуют обломки. Ищите в них сырье, чтобы выжить. Изучите руины нашей цивилизации. Узнайте, что произошло и почему человечество потеряло контроль над Землей. Раскройте тайны прошлого.

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Спустившись ниже уровня пылевых облаков, вы откроете для себя новый странный мир: без нас поверхность планеты сильно изменилась. Сразитесь с эволюционировавшей фауной и флорой и найдите вирусный патоген, чтобы вылечить загадочную болезнь, угрожающую вашей семье», — гласит официальное описание «выживастика» от Far From Home.