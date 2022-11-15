Релиз при этом состоялся в конце февраля сего года.

Конец февраля в этом году был ознаменован не только началом нового передела мира, но и релизом Elden Ring от создателей Dark Souls. Как и следовало ожидать, новое творение студии FromSoftware обрело колоссальную популярность, сохраняя высокие позиции в чартах продаж даже на сегодняшний день. Разумеется, бесследно это пройти не могло, и вот, сегодня издательство Bandai Namco в своём финансовом отчёте сообщило о преодолении Elden Ring отметки в 17,5 миллионов проданных копий.

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Речь в отчёте, по всей видимости, идёт о глобальных продажах на всех платформах, включая отгруженные физические копии. С точки зрения издателя отгрузки и продажи это одно и то же, поскольку свои деньги за них оно получило, но в реальности многочисленные копии продолжают оставаться в магазинах и ожидать покупателей.

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Не исключено, что на фоне ошеломительного успеха Elden Ring ждёт полноценное продолжение или хотя бы сюжетное дополнение. Все подробности, если они есть, наверняка будут опубликованы в рамках The Game Awards 2022.