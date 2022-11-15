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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Elden Ring преодолела отметку в 17,5 миллионов проданных копий
Релиз при этом состоялся в конце февраля сего года.
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Конец февраля в этом году был ознаменован не только началом нового передела мира, но и релизом Elden Ring от создателей Dark Souls. Как и следовало ожидать, новое творение студии FromSoftware обрело колоссальную популярность, сохраняя высокие позиции в чартах продаж даже на сегодняшний день. Разумеется, бесследно это пройти не могло, и вот, сегодня издательство Bandai Namco в своём финансовом отчёте сообщило о преодолении Elden Ring отметки в 17,5 миллионов проданных копий.

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Речь в отчёте, по всей видимости, идёт о глобальных продажах на всех платформах, включая отгруженные физические копии. С точки зрения издателя отгрузки и продажи это одно и то же, поскольку свои деньги за них оно получило, но в реальности многочисленные копии продолжают оставаться в магазинах и ожидать покупателей.

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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Не исключено, что на фоне ошеломительного успеха Elden Ring ждёт полноценное продолжение или хотя бы сюжетное дополнение. Все подробности, если они есть, наверняка будут опубликованы в рамках The Game Awards 2022.

#bandai namco #elden ring #fromsoftware
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