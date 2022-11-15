Не секрет, что Microsoft Flight Simulator (2020) на сегодняшний день является одной из самых технологичных видеоигр, графику в которой, если заранее не знать, что перед нами геймплейные кадры, легко можно перепутать с фотографиями из реальной жизни. Именно так в своё время и воспринял демонстрационные кадры новинки руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, когда ему впервые продемонстрировали геймплей авиасима.
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О восторженной реакции Спенсера на увиденное в беседе с изданием Video Games Chronicle сообщил геймдиректор Microsoft Flight Simulator Йорг Нойманн. По его словам, Спенсер сначала удивился, с какой целью разработчики показывают ему съёмки Сиэтла с высоты птичьего полёта, и когда разработчики сказали, что перед ним не видеосъёмка, а геймплейные кадры будущей новинки, то он пришёл в неописуемый восторг. С этого момента, как заявил Нойманн, разработчики поняли, что делают нечто поистине уникальное.
Важно отметить, что Microsoft Flight Simulator (2020) сейчас является главным проектом в своём жанре, регулярно получает обновления и постоянно совершенствуется. Иными словами, авторы проекта нацелены играть «в долгую».