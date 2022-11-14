Которые изначально создавались для мирных задач, но затем произошёл сбой.

Как известно, действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной середине XX века, когда Советский Союз произвёл революционный скачок в технологическом развитии и стал повсеместно применять различные роботизированные устройства. Роботы создавались в мирных целях и должны были заменить ручной труд в многочисленных сферах деятельности — от деревообрабатывающей промышленности и сварочных работ до помощи учёным и даже врачам.

реклама

Но, как оно чаще всего бывает в подобных сеттингах, в один прекрасный момент ситуация вышла из-под контроля, в программе роботов произошёл сбой, и они начали применять свои предназначенные для мирных целей инструменты в качестве оружия. Циркулярные пилы, сварочные аппараты, манипуляторы — всё пошло в «дело». В нижеуказанном видео показали четырёх «сбрендивших» роботов, но на самом деле их гораздо больше. Очевидно, дальнейшими подробностями с нами будут делиться в следующих выпусках.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Релиз Atomic Heart назначен на 21 февраля на всех актуальных платформах. Ранее релиз должен был состояться в период с сентября по декабрь текущего года, но что-то как всегда пошло не по плану.