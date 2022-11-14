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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В свежем трейлере Atomic Heart показали взбунтовавшихся роботов
Которые изначально создавались для мирных задач, но затем произошёл сбой.
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Как известно, действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной середине XX века, когда Советский Союз произвёл революционный скачок в технологическом развитии и стал повсеместно применять различные роботизированные устройства. Роботы создавались в мирных целях и должны были заменить ручной труд в многочисленных сферах деятельности — от деревообрабатывающей промышленности и сварочных работ до помощи учёным и даже врачам.

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Но, как оно чаще всего бывает в подобных сеттингах, в один прекрасный момент ситуация вышла из-под контроля, в программе роботов произошёл сбой, и они начали применять свои предназначенные для мирных целей инструменты в качестве оружия. Циркулярные пилы, сварочные аппараты, манипуляторы — всё пошло в «дело». В нижеуказанном видео показали четырёх «сбрендивших» роботов, но на самом деле их гораздо больше. Очевидно, дальнейшими подробностями с нами будут делиться в следующих выпусках.

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Релиз Atomic Heart назначен на 21 февраля на всех актуальных платформах. Ранее релиз должен был состояться в период с сентября по декабрь текущего года, но что-то как всегда пошло не по плану.

#atomic heart #mundfish
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ну тогда точно ударят. мордой в салат
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Невеселый Молочник
23:19
че за бред ты несешь? Аналогия была бы верна если бы обаму как раз называли нацистом. Да и блм придумали 10 лет спустя его правления. Как же хорошо мы жили при нем....
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Палец Шеши
23:19
Угрожающе, оскорбляет байдына, фондырлайн-гинеколога, и испанского террориста барреля
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Вежливый N A S A M S
23:19
он уже бровь опустил или так и ходит с поднятой?
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
REY_B_
23:18
Почему непостижима? Дважды два равно четыре, скорее всего в любой части вселенной.
Новая гипотеза NASA объясняет почему мы можем быть одиноки во Вселенной
32Влад32
23:18
Точно. Ты еще предложи Гитлеру памятник поставить.
Украинки с помощью своих фотографий собирают донаты на Байрактары и не только
Палец Шеши
23:18
Офигел что ли? Куда ты уйдёшь, с кем я буду общаться? Тогда Россия никогда с Украины не уйдёт, потому что если уйдёт, и ты с форума пропадёшь .И мне будет скучно
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Культя Шеши
23:17
поддерживая путлера, ты поддерживаешь развал рашки, одобряю
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
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