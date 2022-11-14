Как известно, действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной середине XX века, когда Советский Союз произвёл революционный скачок в технологическом развитии и стал повсеместно применять различные роботизированные устройства. Роботы создавались в мирных целях и должны были заменить ручной труд в многочисленных сферах деятельности — от деревообрабатывающей промышленности и сварочных работ до помощи учёным и даже врачам.
реклама
Но, как оно чаще всего бывает в подобных сеттингах, в один прекрасный момент ситуация вышла из-под контроля, в программе роботов произошёл сбой, и они начали применять свои предназначенные для мирных целей инструменты в качестве оружия. Циркулярные пилы, сварочные аппараты, манипуляторы — всё пошло в «дело». В нижеуказанном видео показали четырёх «сбрендивших» роботов, но на самом деле их гораздо больше. Очевидно, дальнейшими подробностями с нами будут делиться в следующих выпусках.
Релиз Atomic Heart назначен на 21 февраля на всех актуальных платформах. Ранее релиз должен был состояться в период с сентября по декабрь текущего года, но что-то как всегда пошло не по плану.