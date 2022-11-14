Главное, чтобы потом не было 2.1, 2.2 и так далее.

Уже в эту среду фанаты Call of Duty Warzone смогут отправиться в новое приключение, которому присвоили порядковый номер 2.0. Означает ли это, что дальше будут постоянно выходить «патчи» под видом новых игр, вопрос, конечно, пока открытый, но речь сегодня не об этом. Разработчики королевской битвы опубликовали динамичный приуроченный к релизу Warzone 2.0 видеоролик, демонстрирующий бодрый игровой процесс и масштабные живописные локации.

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Напомним, что Warzone 2.0 порадует полностью новым полем боя «Аль-Мазра», массой свежего контента, включая PvPvE-режим DMZ, при создании которого девелоперы явно черпали вдохновение из Escape from Tarkov: помимо живых игроков нам также предстоит сражаться с ИИ, представители которого относятся к некой сторонней фракции.

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Итак, 16 ноября на всех актуальных платформах. Предзагрузка — в наличии.