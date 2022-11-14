Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Динамичный трейлер к скорому запуску Call of Duty Warzone 2.0
Главное, чтобы потом не было 2.1, 2.2 и так далее.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Уже в эту среду фанаты Call of Duty Warzone смогут отправиться в новое приключение, которому присвоили порядковый номер 2.0. Означает ли это, что дальше будут постоянно выходить «патчи» под видом новых игр, вопрос, конечно, пока открытый, но речь сегодня не об этом. Разработчики королевской битвы опубликовали динамичный приуроченный к релизу Warzone 2.0 видеоролик, демонстрирующий бодрый игровой процесс и масштабные живописные локации.

реклама

Напомним, что Warzone 2.0 порадует полностью новым полем боя «Аль-Мазра», массой свежего контента, включая PvPvE-режим DMZ, при создании которого девелоперы явно черпали вдохновение из Escape from Tarkov: помимо живых игроков нам также предстоит сражаться с ИИ, представители которого относятся к некой сторонней фракции.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Итак, 16 ноября на всех актуальных платформах. Предзагрузка — в наличии.

#activision #call of duty warzone 2.0
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Утечка: в следующем году Call of Duty Modern Warfare II получит сюжетное дополнение
Call of Duty Warzone продолжит существовать параллельно с Warzone 2.0
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Одну из ракет HIMARS получили целой и вывезли для изучения в конструкторское бюро РФ
109
Помогаем компании Nvidia создать надежный коннектор питания для RTX 4090
70
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Ноябрь)
15
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
124
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
184
Украинки с помощью своих фотографий собирают донаты на Байрактары и не только
104
Покупаю компьютер для работы и игр – сколько я готов потратить, и какую видеокарту выберу
25
Ученые: В квантовом мире свет может одновременно двигаться вперед и назад во времени
10
Большая распродажа лицензионных Windows и Office со скидками до 90% в рамках 11.11.2022
3
Три очень хороших политических детективных фильма, которые стоит посмотреть
2

Сейчас обсуждают

ronoho
21:51
Логика мне подсказывает, что тот кто воюет за нацистскую диктатуру априори нацист!
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Tqer
21:48
кирпичи давно не получали вместо посылки ?
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
RedStone
21:47
воины происходят из-за ресурсов, а не из-за политиков
Новая гипотеза NASA объясняет почему мы можем быть одиноки во Вселенной
Евген Матвиец
21:47
Нет бы бибу почеремякать,а они тужатся и тужатся,а в итоге всё равно будут черемякать бибу)
Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
Сигизмунд Эммануилович
21:47
Вы сначала победите, а потом воспитывать будете. А так, мозги искаверкали с пелёнок, на всю жизнь когнитивный диссонанс.
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
Семён Иванов
21:45
Первые два смотрел и поддерживаю автора. Хорошие фильмы. Третий не смотрел, но добавлю в очередь. Очень рекомендую к просмотру "Шпионские игры" с Рэдфордом. Это лучший фильм с ним (а я пересмотрел пра...
Три очень хороших политических детективных фильма, которые стоит посмотреть
ocrunaseru
21:45
Обычно умные люди, коими учёные являются, говорят о человечестве в общем, не разделяя его на нации. Войны происходят из-за политиков. Мне кажется, что если бы люди говорили на одном языке, в мире было...
Новая гипотеза NASA объясняет почему мы можем быть одиноки во Вселенной
RedStone
21:45
Ещё одно объяснение из кучи объяснений парадокса Ферми
Новая гипотеза NASA объясняет почему мы можем быть одиноки во Вселенной
Сергей Борисов
21:44
Амудешки со слюной на губах как обычно
Илон Маск признался, что слишком много работает
Midosa
21:42
Как там с Херсоном? Ухрюкали? Из под Киева тоже ухрюкали? И под Изюмами всякими ухрюкали? А где-нить позорно не ухрюкали? Ой, везде огребли и трусливо съебались в ужасе, позорники.)))
Покупатели Modern Warfare 2 получат двойной опыт в Warzone 2 до октября 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем