Игра необычная, вне всяких сомнений.

Разработчики из Obsidian Entertainment совместно с Microsoft уже завтра выпустят необычный исторический детектив Pentiment. Перед самым релизом авторы решили выпустить официальный ролик с пояснениями по поводу того, что из себя представляет этот проект.

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Действие Pentiment происходит в Германии начала XVI века, игра рассказывает историю талантливого иллюстратора Андреаса Малера, который, к тому же, оказывается втянут в серию убийств, происходящих на протяжении 25 лет. Художник решает для себя разобраться во всём произошедшем и вычислить убийцу, который «кошмарил» аббатство Кирзау на протяжении последних 25 лет. Для этого нашему герою нужно будет проворачивать хитроумные приёмы и принимать непростые решения с далеко идущими последствиями.

Ключевая особенность Pentiment — отсутствие озвучки, ведь действие игры разворачивается на страницах книги с гравюрами. Герои здесь общаются исключительно текстом, но разработчики обыгрывают это обстоятельство уникальными «текстовыми эффектами».

Руководство разработкой Pentiment всё это время осуществлял Джош Сойер, который когда-то отвечал за аналогичные процессы по Fallout: New Vegas. В представленном видео он рассказал, что в игре шрифтам отводится особая роль: их несколько, они разных видов, они имитируют разные голоса героев и демонстрируют разницу между ними.

Сам герой будет выбирать шрифт для собеседника в зависимости от того, как он к нему относится. Если по ходу прохождения случится какое-либо происшествие, способное повлиять на отношение к персонажу, то и шрифт его реплик после этого изменится.

Сама Pentiment почти полностью исполнена в 2D, но головы персонажей здесь трёхмерные. Авторы вынуждены были пойти на такую уловку, чтобы точнее передавать эмоции. Obsidian Entertainment черпала вдохновение из «Нюрнбергской хроники» — инкунабулы 1493 года издания, содержащей иллюстрированную хронику библейской истории от сотворения мира.

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Игра поступит в продажу 15 ноября (то есть, завтра) на ПК, Xbox и в сервисе Game Pass.