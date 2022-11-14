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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Следующий проект авторов Mortal Kombat может создаваться на базе Unreal Engine 5
Как там с конкуренцией дела обстоят, м-м-м?
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В настоящее время планы NetherRealm Studios остаются покрытыми пеленой тайны: какой будет следующий проект коллектива — новая Mortal Kombat, Injustice или же что-то совершенно новое — загадка. Тем не менее, «отец» Mortal Kombat и по совместительству руководитель NetherRealm Эд Бун дал несколько расплывчатых комментариев, в одном из которых, например, затронул тему Unreal Engine 5.

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Подписчик Twitter Эда Буна поинтересовался, начнёт ли NetherRealm Studios когда-нибудь применять в своих играх современный движок Unreal Engine 5. На данный комментарий Бун ответил положительно, отметив, что все признаки свидетельствуют о движении компании в этом направлении. Иными словами, пока что Unreal Engine 5 в проектах студии не применяется, но в будущем это всё-таки случится.

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По логике, следующей игрой должна стать либо Injustice, либо некая представительница совершенно новой франшизы.

#netherrealm studios
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