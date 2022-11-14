Боты умничают. Вообще по беспределу.

Напарники в видеоиграх зачастую становятся объектами «мемов»: то в дверном проёме застрянут и не захотят сдвигаться с места, то своими комментариями утомят, то начнут избыточно умничать. В случае с God of War Ragnarok произошёл третий вариант геймерского раздражения напарниками.

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Как сообщается, соратники Кратоса то и дело хотят дать игроку свой совет, как ему лучше подойти к выполнению задачи или решению головоломки. Причём ситуация оказалась настолько гипертрофированной, что напарники в God of War Ragnarok буквально не дают игроку времени подумать самостоятельно, предпочитая сразу вклинить свой безмерно ценный комментарий.

Данное обстоятельство, естественно, вызывает у игроков раздражение: по их мнению, в игре, предназначенной для взрослой аудитории, не должно быть назойливых подсказок, как будто проект создавался для детей. По крайней мере, имело смысл сделать так, что если бы игроку требовался совет, то он бы сам обращался за ним к напарнику. В случае с God of War Ragnarok же у компаньонов, грубо говоря, не закрывается рот, и никаких отвечающих за это параметров в игровых настройках обнаружить не удалось.

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Собираются ли разработчики решать эту проблему, которая многим уже испортила впечатление от прохождения новинки, вопрос открытый.