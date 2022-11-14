Симулятор гражданской авиации Microsoft Flight Simulator получил крупное обновление, приуроченное к 40-летию серии. Апдейт добавил в игру планеры и вертолёты, целый набор исторических самолётов и детализированную версию авиалайнера Airbus 310. Среди исторических самолётов есть даже легендарный Hughes H-4 Hercules.
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Также обновление добавило в клиент Microsoft Flight Simulator четыре высокодетализированных коммерческих аэропорта, 14 вертодромов, 15 аэропортов для планерных аппаратов, а также 24 классических задания из прошлых частей сериала.
Разработчики отметили, что весь контент обновления Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition доступен бесплатно для тех, кто владеет обычной версией игры или получил к доступ через Game Pass.
Microsoft Flight Simulator вышел 17 августа 2020 года, проект сейчас доступен на ПК, Xbox Series X и S.