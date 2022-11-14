Об этом практически прямым текстом сообщил организатор и ведущий мероприятия Джефф Кили.

Меньше чем через месяц состоится заключительное в этом году крупное, да и в целом имеющее значение игровое мероприятие — The Game Awards 2022. Событие крупное, значительное, и организатор и ведущий мероприятия Джефф Кили подчеркнул его масштаб, сообщив о количестве готовящихся к участию видеоигр. Всего их, по словам Кили, будет больше пятидесяти.

реклама

Естественно, заслуживающих внимания игровых СМИ проектов от общего числа будет, скорее всего, не больше 20—25 %. Во всяком случае, во всех предыдущих «выпусках» The Game Awards дела обстояли именно таким образом. Должно ли в этом году что-то поменяться — вопрос, ответ на который, учитывая практически полную стагнацию игропрома в текущем году, не требуется.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Старт The Game Awards 2022 назначен на 8 декабря. В этот день прозвучат все анонсы, а также будут объявлены непосредственно победители в многочисленных игровых номинациях. Ведь недаром The Game Awards лестно именуют «”Оскаром” от мира видеоигр».