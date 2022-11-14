Меньше чем через месяц состоится заключительное в этом году крупное, да и в целом имеющее значение игровое мероприятие — The Game Awards 2022. Событие крупное, значительное, и организатор и ведущий мероприятия Джефф Кили подчеркнул его масштаб, сообщив о количестве готовящихся к участию видеоигр. Всего их, по словам Кили, будет больше пятидесяти.
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Естественно, заслуживающих внимания игровых СМИ проектов от общего числа будет, скорее всего, не больше 20—25 %. Во всяком случае, во всех предыдущих «выпусках» The Game Awards дела обстояли именно таким образом. Должно ли в этом году что-то поменяться — вопрос, ответ на который, учитывая практически полную стагнацию игропрома в текущем году, не требуется.
Старт The Game Awards 2022 назначен на 8 декабря. В этот день прозвучат все анонсы, а также будут объявлены непосредственно победители в многочисленных игровых номинациях. Ведь недаром The Game Awards лестно именуют «”Оскаром” от мира видеоигр».