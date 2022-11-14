Без профильных доходов компании просто не выжить.

Кажется, начинают сбываться худшие опасения инвесторов Tesla — возглавляющий компанию Илон Маск (Elon Musk) слишком много времени уделяет своему новому приобретению — социальной сети Twitter, при этом не слишком обдумывая свои порой не очень последовательные и противоречивые действия. Представив обновлённую подписку Twitter Blue за $8 в месяц в прошлую среду, к пятнице компания была вынуждена её отменить, поскольку полагавшаяся в качестве основного бонуса «синяя галочка верификации» быстро появилась на многих фальшивых учётных записях, выдававших себя за известных политиков или представителей крупных компаний.

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Как отмечает Reuters, в выходные Илон Маск пообещал вернуть подписку Twitter Blue к концу текущей недели, хотя и не стал уверять аудиторию социальной сети, что уложится в этот срок. Компании, чьё выживание зависит от денег, которые даёт подписка, просто нельзя медлить с возвращением этой платной для пользователей опции.

Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

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Попутно Илон Маск пообещал предоставить организациям и компаниям возможность самостоятельно идентифицировать учётные записи, которые имеют к ним отношение. На прошлой неделе предпринимались попытки наделять верифицированные учётные записи «серыми галочками», которые выдавались без оплаты и независимо от подписки, но и в этом случае идея себя в некоторой степени дискредитировала.