То, что Call of Duty Modern Warfare II на сегодняшний день является самой популярной игрой за всю историю данной серии, уже несколько раз подтверждено самой разной статистикой: как продажами, так и «онлайном». Если же вы всё ещё сомневаетесь в очевидном, то сегодня Valve предоставила возможность в очередной раз убедиться в правдивости распространяемых сведений: Modern Warfare II продолжает удерживать лидерскую позицию в чарте продаж в Steam. Логично предположить, что на других платформах история примерно похожая.
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Ситуация с Modern Warfare II позитивная, но ожидаемая. Куда более интересным выглядит тот факт, что Sonic Frontiers, которую раскритиковали обозреватели, но полюбили простые пользователи, стартовала сразу с третьего места в Steam-чарте, уступив при этом Steam Deck, которого, как мы не устанем повторять, в чарте в принципе и быть-то не должно.
Десятка лидеров по итогам продаж за период с 6 по 12 ноября включительно выглядит так:
- Call of Duty Modern Warfare II;
- Steam Deck;
- Sonic Frontiers;
- Football Manager 2023;
- Call of Duty Modern Warfare II;
- Warhammer 40,000 Darktide (предзаказ);
- Soulstone Survivors;
- God of War;
- Deep Rock Galactic;
- Sonic Frontiers (предзаказ).