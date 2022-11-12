На этой неделе в продажу поступила Sonic Frontiers — наиболее современная на текущий момент игра про знаменитого синего ёжика, ставшего для многих символом их беззаботного детства. Как оно часто бывает, с течением времени франшизы «выдыхаются», теряют свою идентичность и полностью перестают привлекать внимание геймеров и критиков. Удивительно, но Sonic Frontiers, несмотря на критические отзывы обозревателей, получила очень высокие пользовательские оценки.
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Так, на сегодняшний день рейтинг Sonic Frontiers в Steam составляет 95 % на основе 4 700 отзывов. По словам первых геймеров, новинке удалось воплотить в себе все надежды фанатов Соника, которыми те тешились на протяжении последних десяти лет.
Подобный рейтинг свидетельствует о том, что придраться в игре не к чему, в связи с чем очень любопытно узнать, чем руководствовались профессиональные обозреватели, благодаря стараниям которых средний балл Sonic Frontiers на агрегаторе Metascore составил всего 72 из 100 возможных. По словам рецензентов, в новинке применяется весьма устаревшая игровая механика, но, очевидно, простые игроки мнения обозревателей не разделяют.