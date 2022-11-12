Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новейшая игра про Соника получила неожиданно высокие пользовательские оценки
Получился удивительный разрыв с оценками критиков.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

На этой неделе в продажу поступила Sonic Frontiers — наиболее современная на текущий момент игра про знаменитого синего ёжика, ставшего для многих символом их беззаботного детства. Как оно часто бывает, с течением времени франшизы «выдыхаются», теряют свою идентичность и полностью перестают привлекать внимание геймеров и критиков. Удивительно, но Sonic Frontiers, несмотря на критические отзывы обозревателей, получила очень высокие пользовательские оценки.

реклама

Так, на сегодняшний день рейтинг Sonic Frontiers в Steam составляет 95 % на основе 4 700 отзывов. По словам первых геймеров, новинке удалось воплотить в себе все надежды фанатов Соника, которыми те тешились на протяжении последних десяти лет.

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Подобный рейтинг свидетельствует о том, что придраться в игре не к чему, в связи с чем очень любопытно узнать, чем руководствовались профессиональные обозреватели, благодаря стараниям которых средний балл Sonic Frontiers на агрегаторе Metascore составил всего 72 из 100 возможных. По словам рецензентов, в новинке применяется весьма устаревшая игровая механика, но, очевидно, простые игроки мнения обозревателей не разделяют.

#sonic frontiers
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Несмотря на критику Sonic Frontiers со стороны геймеров, SEGA не намеревается откладывать релиз проекта
В свежем трейлере Sonic Frontiers подтвердился ноябрьский релиз проекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Чем интересен российский дрон-камикадзе Ланцет-3 – преимущества и недостатки по сравнению с Герань-3
72
Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android
62
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
285
Крах FTX обрушил весь рынок криптовалют - из-за чего этого произошло
8
ТОП-9 процессоров AMD для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
8
Как чувствует себя Windows 10 после двух лет работы на ПК неопытного пользователя
35
На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
228
Апгрейд и сравнение производительности офисной машинки десятилетней давности
18
Мои впечатления от игры Chasing Dead
9
GTX 1650 быстрее с памятью GDDR5 или GDDR6 - риторический вопрос или нет
19

Сейчас обсуждают

Вася Сеновал
22:29
это потому что ты далбаеб и аргументов у тебя нет
На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
Павел Иванов
22:29
А ты можешь подтвердить хоть чем-нибудь, что ты не ссаный 15-ти рублёвый пригоженский бот или сольешься?
Чем интересен российский дрон-камикадзе Ланцет-3 – преимущества и недостатки по сравнению с Герань-3
nonses84
22:28
"некоторым геймерам, видимо, придется откатываться на предыдущую версию системы" Откатываться как ? Переустанавливать Винду? Даже если переустановить всё равно обновления сверху накатятся... Что за де...
Microsoft признала возможность снижения производительности в играх при использовании Windows 11 22H2
Sergej V
22:28
главное верить что всё у всех просто отлично там, где вас нет.
Покупатели Modern Warfare 2 получат двойной опыт в Warzone 2 до октября 2023 года
_Вежливый_NASAMS_
22:27
кстати херсонская ТО даже с коктейлями и стрелковым пыталась остановить вторжение. а 30тыс группировка с тяжелой техникой просто съебалась из якобы рабсийского города
На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
32.50
22:27
там зарплаты ниже! инфа 146%
Покупатели Modern Warfare 2 получат двойной опыт в Warzone 2 до октября 2023 года
Sergej V
22:25
я кстати вчера смотрел этот магазин и поигрался с ценами для заказа в РФ и ко мне в Латвию. и обратил внимание что для РФ указана цена без НДС. а ко мне с НДС. есть какие то акционные товары ,которые ...
Покупатели Modern Warfare 2 получат двойной опыт в Warzone 2 до октября 2023 года
_Вежливый_NASAMS_
22:25
причина все та же.
На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
Вася Сеновал
22:24
хаха а я тебе не намекаю, я тебе говорю что ты тупой и ты сам это знаешь иначе бы ты не работал далбаебом у далбаебов на побегушках вот зачем тебе далбаебу енот?
На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
Антон Васильев
22:24
Ты подтвердить хоть чем-нибудь сможешь что из РФ или сольёшься?
Чем интересен российский дрон-камикадзе Ланцет-3 – преимущества и недостатки по сравнению с Герань-3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем