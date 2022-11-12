Выживач не выжил, простите за каламбур.

Некоторые видеоигры существуют по принципу «Живи быстро, умри молодым»: с момента их запуска проходят месяцы, иногда перетекающие в год с небольшим, после чего «онлайны» столь сильно проседают, что никакого смысла в дальнейшей поддержке и затратах ресурсов не остаётся.

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Именно так произошло с шутером-выживачом Scavengers, который весной прошлого года вышел в Steam по программе раннего доступа, но быстро «загнулся». Вчера разработчики из Midwinter Entertainment сообщили, что приняли решение о закрытии проекта. Соответствующее решение вступит в силу 16 декабря, так что формально Scavengers так никогда и не выйдет из раннего доступа, скончавшись, по сути, в несовершеннолетнем возрасте.

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Steam-страница Scavengers уже исчезла, но в библиотеках пользователей она осталась, так что ближайший месяц, если очень хочется, можно провести в условиях виртуальной вечной мерзлоты.