Моды всякие нужны, моды всякие важны.

Занимательный симулятор руководителя университета Two Point Campus, быть может, и не хватает звёзд с неба, чего от него, справедливости ради, никто и не ожидал, но о будущем его разработчики всё-таки размышляют. Поскольку в современной игровой промышленности одним из главных способов продления жизни проекту является введение в него поддержки пользовательских модификаций, соответствующей информацией поделились и разработчики «Кампуса».

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При этом авторы сразу уточнили, что речь пойдёт о расширенной поддержке модификаций: игроки смогут создавать и устанавливать не только мелочёвку вроде новых обоев и прочих элементов интерьера, но и создавать нечто уникальное. В детали пока не вдаются, но известно, что поддержка модификаций будет осуществляться совместно с платформой Mod.io, являющейся одной из наиболее популярных в своём сегменте.

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Two Point Campus вышла в свет в августе этого года на всех актуальных платформах. К сожалению, в силу того, что издателем проекта выступила SEGA, в России без шаманства и чтения тёмных заклинаний приобрести данный проект невозможно.