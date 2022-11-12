В середине этой недели симулятор управляющего футбольной командой Football Manager 2023 добрался до релиза. Как это часто (да практически всегда) бывает у подобных проектов, в него с большим удовольствием «перетекла» огромная часть фаанатов предыдущих выпусков проектов данного жанра. И вот, как и следовало ожидать, первый миллион пользователей был достигнут всего спустя два дня после релиза, о чём сообщил глава студии Sports Interactive Майлз Джейкобсон.
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Скорость, с которой Football Manager 2023 удалось добиться данного результата, делает её рекордной для всей франшизы. Предыдущий рекорд, к слову, был зафиксирован в прошлогоднем варианте Football Manager, но тогда на достижение первого миллиона пользователей новинке потребовалось десять дней. Здесь — в пять раз быстрее.
Предположительно, данное обстоятельство связано с более демократичным подходом разработчиков и издателя к платформенному разнообразию.