И это весьма печально, если поразмыслить.

В середине этой недели симулятор управляющего футбольной командой Football Manager 2023 добрался до релиза. Как это часто (да практически всегда) бывает у подобных проектов, в него с большим удовольствием «перетекла» огромная часть фаанатов предыдущих выпусков проектов данного жанра. И вот, как и следовало ожидать, первый миллион пользователей был достигнут всего спустя два дня после релиза, о чём сообщил глава студии Sports Interactive Майлз Джейкобсон.

реклама

Скорость, с которой Football Manager 2023 удалось добиться данного результата, делает её рекордной для всей франшизы. Предыдущий рекорд, к слову, был зафиксирован в прошлогоднем варианте Football Manager, но тогда на достижение первого миллиона пользователей новинке потребовалось десять дней. Здесь — в пять раз быстрее.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Предположительно, данное обстоятельство связано с более демократичным подходом разработчиков и издателя к платформенному разнообразию.